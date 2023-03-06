«Борюсь с целлюлитом»: 40-летняя Анна Седокова перестала отрицать проблемы с фигурой

Анна Седокова является одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Девушка регулярно подвергается критике за откровенные фотографии, отношения с молодым супругом и лишний вес. Не выдержав очередных оскорблений в адрес своей фигуры, певица ответила всем негодующим.

Так, 40-летняя знаменитость устала бороться с навязанными обществом «стандартами красоты», вот почему она публично признала себя толстой. «Сегодня утром я прочла во всем интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались. И первой моей стадией было отрицание - я не такая! Но я такая», — высказалась Анна.

Исполнительница хита «Шантарам» откровенно призналась: она регулярно занимается спортом, правильно питается, но это не избавляет ее от лишних килограммов и от проблем с фигурой. «Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом после третьего ребенка», — пожаловалась Седокова.

При этом артистка считает: в 21 веке женщину стыдно осуждать за несовершенства фигуры. Вот почему ей стыдно за всех, кто пытается унизить человека по внешним данным.

«У нас миллионы девушек не имеют совершенные формы, но от этого они не перестают быть прекрасными и желанными. Я порядком устала от того, что в 2023 году женщину осуждают за ее же тело!» — резюмировала певица.

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