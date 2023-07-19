«Живу один и работаю на стройке»: сын Сергея Зверева рассказал о несчастной судьбе

Приемный сын стилиста Сергея Зверева рассказал, что живет в Краснознаменске один и работает на стройке. Поздравлять отца с 60-летием, которое звезда празднует 19 июля, он будет через интернет, на празднике присутствовать не получится.

Подробности узнал сайт kp.ru, который выяснил, чем занимается и где живет Зверев-младший.

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке», - сообщил приемный сын стилиста и добавил, что в ближайшем будущем, возможно, приедет в Москву.

Он опроверг информацию о ссоре с отцом. «Мы не ругались», - заявил он. По словам Сергея, они «иногда общаются» с отцом.

Стилист ранее заявлял о планах отметить юбилей в узком кругу – с мамой и помощницей. Его отношения с приемным сыном не всегда были спокойными: ребенок не получил образования, ушел на низкооплачиваемую работу.

Зверев-старший, в свою очередь, утверждает, что ему не хватает на жизнь миллиона рублей в месяц - траты получаются гораздо больше этой суммы. Свои источники доходов он прямо не называет.