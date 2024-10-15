«Живу интересной жизнью»: чем занимается Васильев после ухода из «Модного приговора»

Александр Васильев заявил, что не жалеет об уходе из «Модного приговора». Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Кирилла Бодрова.

Шоу «Модный приговор» вернулось в эфир ТВ, но с новыми ведущими. По словам Васильева, он не жалеет об уходе из проекта и на намерен возвращаться, даже если его позовут. Александр признался, что живет интересной жизнью: теперь у него много путешествий и свободного времени.

«Я сейчас живу абсолютно интересной жизнью. Путешествую во многие страны, куда у меня не было не то что возможности, а времени улететь. Понимаете, о какой Австралии, Новой Зеландии, я мог думать в «Модном приговоре», когда мы снимали раз в две недели. По четыре дня съемок, по четыре программы в день, с 11 утра до часа ночи», — высказался историк моды.

Сейчас Васильев проживает во Франции, где у него имеется недвижимость. Также он владеет домами в Литве и Турции.

«Никогда не стеснялся, потому что все приобретено на мои кровно заработанные, к тому же вся эта недвижимость недорогая», — резюмировал Васильев.

Ранее Александр Васильев рассказал, что начинает свой день с зарядки. Подробности читайте в этой новости.