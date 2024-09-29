Для бодрости и спокойствия: с чего начинает свой день Александр Васильев

Российский историк моды Александр Васильев тщательно следит за своим образом жизни. 65-летний телеведущий рассказал, что помогает ему с утра настроиться на продуктивный день.

С утра Васильев пьет чашку крепкого чая — насыщенные ароматы пробуждают чувства и настраивают на нужный лад, рассказал в социальных сетях экс-ведущий «Модного приговора».

После искусствовед читает книги об истории моды или материалы о последних трендах в одежде. Новые знания и идеи вдохновляют Васильева на творчество.

Помогают Александру стать спокойнее и гармоничнее с утра дыхательные практики и легкая зарядка. Упражнения также придают ему бодрости.

Александр Васильев был ведущим программы на Первом канале с 2009 по 2022 год. Передачу сняли с эфира после начала спецоперации на Украине, а затем вернули в 2024 году. Но место судей теперь заняли Александр Рогов и Лилия Рах.

Недавно историк моды ответил на обвинения в недостаточном патриотизме. В новом интервью Васильев призвал заменить иностранное слово «патриот» на «родиналюбец».