«Животик полон четырех детишек»: Чумаков поделился подробностями беременности Ковальчук

Несколько месяцев назад в Сети появились слухи, что певица Юлия Ковальчук беременна вторым ребенком. Такой вывод сделали пользователи после снимков папарацци, на которых у артистки был заметен округлившийся живот. Однако никаких комментариев по этому поводу ни она, ни ее супруг не давали. И лишь недавно Алексей Чумаков решил раскрыть правду.

Вокалист признался, что на самом деле его жена не находится в положении. И если у кого-то из них и есть живот, то это у него. «У нас в семье беременна я. Мои сиси наливаются молоком, а животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек», - пошутил Чумаков в программе НТВ «Ты не поверишь!».

По словам Алексея, он не видел ни одной фотографии, где бы Юлия была беременна, и попросил не строить теорий, так как у них по-прежнему только одна дочь. Однако он поделился, что действительно хотел бы пополнение в семье. «Если Боженька соблаговолит, чтобы аист залетел к нам в дверь… Постучался к нам в крышу…» - сказал Чумаков.

Сейчас же супруги уже долгое время находятся в разлуке. Певец продолжает трудиться и зарабатывать деньги, пока его жена вместе с ребенком живет за границей. Алексей признался, что Юлия сейчас старается вести непубличный образ жизни в Италии. Она отдыхает и наслаждается морем и теплой погодой.

Отметим, что Ковальчук хоть и предпочитает сейчас меньше уделять внимания работе, но все-таки в конце апреля вышла на одну сцену вместе с мужем в Бишкеке.