«Пошло не так»: поклонники поддержали 40-летнюю Юлию Ковальчук во время второй беременности

40-летняя певица Юлия Ковальчук выступила в Бишкеке с мужем Алексеем Чумаковым. Поклонники поддержали артистку, которая, по всей вероятности, ждет второго ребенка.

Ковальчук выложила несколько роликов с выступления, которые были сделаны зрителями. На видео артистка исполняет: «У нас с тобою что-то пошло не так. Ты за руку держал, но я была одна».

Концерт явно произвел на публику неизгладимое впечатление.

Фанаты писали: «Спасибо за великолепный концерт», «Обожаю вашу пару». В ответ Ковальчук эмоционально заявила: «А мы вас».

Напомним, у супругов есть пятилетняя дочь. Недавно у артистки заметили округлившийся живот на кадрах из Испании. Позже появилось интервью, в котором певица старательно прикрывала живот, но жакет так топорщился, что поклонники только убедились в своих догадках. Сами супруги не комментируют информацию о втором ребенке.

Ранее Чумаков, говоря о дочери, произнес: «Выросла какая-то хрень».