«Животик есть»: Нюша о третьей беременности

Певица Нюша часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. В последнее время пользователи Сети обсуждают третью беременность девушки. На свежих видео у нее виден округлившийся животик. Недавно артистка впервые прокомментировала слухи об «интересном положении».

32-летняя звезда счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым, от которого родила дочь Симбу и сына Саффрона. Несмотря на то, что младшему наследнику всего год, фанаты уже обсуждают новую беременность певицы. Нюша говорит, что почти под каждой ее фотографией есть комментарии о будущем малыше.

Исполнительница в беседе с журналистами призналась, что ее фигура действительно изменилась. Сейчас она делает все, чтобы вернуть стройную талию.

«Я опубликовала ролик, на котором иду по пешеходному пути. Один пишет, мол, снова беременна? Другой отвечает: «Она двоих родила, имеет право на небольшой животик!». Это очень забавно. Ну минимальный животик у меня есть, я над этим работаю», — пояснила звезда в эфире «Вечернего шоу с Юлией Барановской» на «Русском радио».

Певица опровергла слухи о новой беременности, но не исключает, что в будущем еще раз станет мамой.

Ранее мы писали о том, как Нюша показала в лифте изгибы тела. Еще и без белья.