13:09, 13 ноября 2022
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Нюша показала в лифте изгибы тела. Еще и без белья
Певица Нюша поделилась с поклонниками фотографией образа для свидания с мужем. На снимке в лифте девушка красуется в нюдовом длинном платье, хорошо подчеркивающем ее формы.
Поклонники отметили подтянутость фигуры девушки и отсутствие белья. «Богиня» - написал один из подписчиков Нюше.
Ранее обсуждался наряд Нюши, который допустил вероятность третей беременности певицы.
Источник фото:соцсети
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
#Нюша,