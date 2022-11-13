Нюша показала в лифте изгибы тела. Еще и без белья

Певица Нюша поделилась с поклонниками фотографией образа для свидания с мужем. На снимке в лифте девушка красуется в нюдовом длинном платье, хорошо подчеркивающем ее формы.

Поклонники отметили подтянутость фигуры девушки и отсутствие белья. «Богиня» - написал один из подписчиков Нюше.

Ранее обсуждался наряд Нюши, который допустил вероятность третей беременности певицы.