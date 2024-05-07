«Живой»: директор группы «Серьга» прокомментировал сообщения о госпитализации Андрея Кифияка

Директор группы «Серьга» Алексей Привалов прокомментировал информацию о госпитализации гитариста Андрея Кифияка. Он утверждает, что музыкант жив и здоров.

Слова Привалова приводит Газета.Ru.

«Живой, живой, здоровый, на плановом обследовании», - сказал директор коллектива.

В разговоре с NEWS.ru Привалов отметил, что жизни гитариста ничто не угрожает и его госпитализация не была экстренной. Также он добавил, что в их возрасте «нужно и «поремонтироваться».

Ранее появилась информация о том, что Кифияк госпитализирован с резким снижением гемоглобина. У музыканта ухудшилось самочувствие, это случилось на фоне обострения хронического заболевания.

3 мая стало известно о госпитализации певца Николая Носкова. Артист почувствовал себя плохо по возвращении из санатория. У него ОРЗ и пневмония. В ходе лечения возникло осложнение в виде тромбоэмболии мелких ветвей.