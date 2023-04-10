«Живого человека хоронят»: известный мужчина сделал признание о печальной судьбе Заворотнюк

Уже несколько лет публика тщательно следит за новостями от Анастасии Заворотнюк. Ни для кого не секрет, что актриса борется с самой тяжелой формой рака. Вот почему звездное семейство тщательно скрывает ее от общения с журналистами. Лишь изредка наследница Анастасии рассказывает о состоянии своей мамы. О ситуации со звездой «Моей прекрасной няни» поспешил высказаться отец Фриске.

Жанна уже давно скончалась от онкологии: у нее был тот же диагноз, что и у Анастасии. Владимир не понаслышке знает о горе в семье Заворотнюк. По словам мужчины, он уже «прошел этот период», вот почему отец Фриске пожелал сил и терпения близким Анастасии. Кроме того, родитель умершей певицы дал дельный совет для родственников тяжелобольной актрисы.

«Самое главное — быть рядом. Когда Жанна уходила, она без сознания была. Но, когда к ней подносили Платона, у нее сразу начинал учащаться пульс», — высказался Владимир.

Мужчина добавил: он следит за всеми новостями о Заворотнюк. При этом отец Жанны крайне возмущен работой журналистов, которые намеренно распространяют ложную информацию об актрисе.

«Читаешь — там пишут одно, другие — другое. Не знаешь, кому верить и верить ли вообще. Еще и живого человека уже хоронят», — резюмировал мужчина в интервью для канала «СПАС».

Ранее стала известна зарплата мужа Заворотнюк. По данным СМИ, фигурист работает на износ ради лечения супруги, вот почему он смог увеличить доход в два раза. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой вдова Бориса Грачевского едва не умерла из-за приступа аллергии. Вспоминая случай, девушка произнесла: «Подумала, что ослепла». Полное высказывание Екатерины читайте в этой статье.