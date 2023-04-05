1.5 млн в день: муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк работает на износ ради ее лечения

Уже несколько лет публика тщательно следит за ситуацией с Анастасией Заворотнюк. Болезнь звезды «Моей прекрасной няни» никого не оставила равнодушным, вот почему ежедневно она получает колоссальную поддержку от преданных поклонников. К слову, семья Анастасии скрывает ее от общения с прессой, вот почему состояние артистки для многих является загадкой. Гораздо больше в Сети информации о супруге Заворотнюк и ее дочери. Известно, они прилагают все усилия для обеспечения необходимого лечения Анастасии. Так, например, в распоряжение издания Woman.ru попала информация, доказывающая увеличение дохода Петра в два раза.

После завершения карьеры фигурист стал сотрудничать с Татьяной Навкой, вот почему он является неотъемлемой частью ее ледовых шоу. Олимпийская чемпионка крайне обеспокоена его семейной трагедией, именно поэтому в 2019 году она отдала все деньги, собранные за спектакль, на лечение Заворотнюк. Кроме того, Татьяна увеличила и заработную плату Петра.

«Раньше за один выход он получал примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас его гонорары доходят до 500 тысяч. Все дорожает. Основной заработок идет в новогодние каникулы, там можно получить по 1,5 млн в день», — сообщил инсайдер.

Ранее 27-летняя Анна Заворотнюк рассказала, что обратилась к психологу из-за болезни матери. По словам девушки, ей было трудно справиться с ситуацией без помощи эксперта.

Не менее интересна та история, в которой после скандала с покупкой диплома Ксения Собчак захотела стать моделью. Подробности читайте в этой статье.