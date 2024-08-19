«Живите натурально»: резко похудевшую Анну Нетребко раскритиковали за внешность

Проживающая в Австрии российская оперная певица Анна Нетребко после развода с мужем и коллегой по сцене Юсифом Эйвазовым резко похудела, но вместо восхищенных комментариев от поклонников столкнулась с критикой.

В частности, пользователи Сети заподозрили потерявшую не менее 20 килограммов 52-летнюю артистку в похудении при помощи популярного среди звезд препарата для диабетиков.

Анна опровергла появившиеся слухи и заверила, что не прибегала к медицинским препаратам, а также никогда не делала уколов красоты.

«Живите натурально и любите себя», – написала Нетребко в своем блоге.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал страны Европы не допустить возвращения Анны Нетребко на сцену. Он потребовал запретить артистам из России выступать на территории ЕС и «нести русскую культуру на Запад».