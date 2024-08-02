«Чтобы не имели возможности зарабатывать деньги»: в офисе Зеленского бойкотируют возвращение Нетребко в Европу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал, чтобы Европа не допустила возвращение российской оперной певицы Анны Нетребко на свою сцену. Пост чиновник разместил в Сети, передает Regnum.

Ермак считает, что артистам из России должны запретить выступать на территории Европы. Свой призыв он мотивирует тем, что деятели из РФ ответственны за происходящие в данный момент события, в связи с чем не имеют права зарабатывать деньги за рубежом.

«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад», — написал Ермак.

Таким образом руководитель офиса главы киевского режима прокомментировал новость, что Нетребко в скором времени вернется на сцену в Римской оперы. Россиянка должна принять участие в новой постановке Джакомо Пуччини.

Ранее сообщалось, что Нетребко впервые с 2019 года даст концерт в США. Выступление запланировано на следующий февраль.