НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 февраля 2025, 16:12
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«Люди с высшим образованием»: Елена Малышева оконфузилась из-за ошибки в валентинке

Елену Малышеву и ее мужа упрекнули в безграмотности из-за орфографических ошибок.
«Люди с высшим образованием»: Елена Малышева оконфузилась из-за ошибки в валентинке

© Starface.ru

Врач и ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева оконфузилась из-за орфографических ошибок в любовной переписке с мужем, которую она опубликовала в личном блоге. Пользователи Сети обратили внимание на опечатки и высмеяли знаменитого теледоктора.

«Игорек! Я побежало на работу. Я тебя люблю. До вечера», - обратилась к супругу Малышева и получила ответ: «С днем всех влюбленых!!!» (орфография авторов сохранена — прим. «Страсти»).

Подписчики Елены Малышевой поспешили указать ей на ошибки, а заодно обвинили телеведущую и ее мужа в безграмотности и неразборчивом подчерке.

«Люди с высшим образованием», - иронично отметили комментаторы.

Елена Малышева увидела критику и поспешила оправдаться за допущенные ошибки. Она ответила на комментарий фразой: «Будем исправляться».

«Люди с высшим образованием»: Елена Малышева оконфузилась из-за ошибки в валентинке

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Елена Малышева сообщила, что проживающую в США четырехлетнюю внучку Анну отдали на балет. Ребенок уже делает небольшие успехи, в частности, садится на шпагат.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Елена Малышева
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