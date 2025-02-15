«Люди с высшим образованием»: Елена Малышева оконфузилась из-за ошибки в валентинке
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Врач и ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева оконфузилась из-за орфографических ошибок в любовной переписке с мужем, которую она опубликовала в личном блоге. Пользователи Сети обратили внимание на опечатки и высмеяли знаменитого теледоктора.
«Игорек! Я побежало на работу. Я тебя люблю. До вечера», - обратилась к супругу Малышева и получила ответ: «С днем всех влюбленых!!!» (орфография авторов сохранена — прим. «Страсти»).
Подписчики Елены Малышевой поспешили указать ей на ошибки, а заодно обвинили телеведущую и ее мужа в безграмотности и неразборчивом подчерке.
«Люди с высшим образованием», - иронично отметили комментаторы.
Елена Малышева увидела критику и поспешила оправдаться за допущенные ошибки. Она ответила на комментарий фразой: «Будем исправляться».
Ранее Елена Малышева сообщила, что проживающую в США четырехлетнюю внучку Анну отдали на балет. Ребенок уже делает небольшие успехи, в частности, садится на шпагат.