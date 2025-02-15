«Люди с высшим образованием»: Елена Малышева оконфузилась из-за ошибки в валентинке

Врач и ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева оконфузилась из-за орфографических ошибок в любовной переписке с мужем, которую она опубликовала в личном блоге. Пользователи Сети обратили внимание на опечатки и высмеяли знаменитого теледоктора.

«Игорек! Я побежало на работу. Я тебя люблю. До вечера», - обратилась к супругу Малышева и получила ответ: «С днем всех влюбленых!!!» (орфография авторов сохранена — прим. «Страсти»).

Подписчики Елены Малышевой поспешили указать ей на ошибки, а заодно обвинили телеведущую и ее мужа в безграмотности и неразборчивом подчерке.

«Люди с высшим образованием», - иронично отметили комментаторы.

Елена Малышева увидела критику и поспешила оправдаться за допущенные ошибки. Она ответила на комментарий фразой: «Будем исправляться».