«Живется непросто»: Никита Михалков о кинопрокате в РФ без голливудских фильмов

Режиссер Никита Михалков заявил, что российский кинопрокат спокойно обходится без голливудских фильмов. Он заверил, что отсутствие растиражированных на Западе блокбастеров в целом не несет негативного влияния на индустрию.

«Живется непросто, но стало понятно, что мы спокойно обходимся без Голливуда», - приводит ТАСС слова Михалкова.

Режиссер также отметил, что в современном российском кино появились новые запросы и темы. Он выразил уверенность, что сегодня кино должно способствовать консолидации национального самосознания.

«Но все равно еще то, что как превалирует над тем, что что.. Мы ездили в Белые столбы в 5 утра смотреть кино, а сейчас кликнул - и посмотрел фильм. Поэтому что как многие умеют, а вот что что по смыслам - тут еще есть проблемы», — сказал Михалков.

По мнению режиссера, кинематограф должен быть нужен своему зрителю. Это, подчеркнул Михалков, вопрос принципиальный.

Ранее Никита Михалков высказался о развитии культуры в стране и заявил о «нравственной мобилизации».