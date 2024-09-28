«Смысл заключается в нравственной мобилизации»: Никита Михалков сделал заявление о культуре в России

Режиссер Никита Михалков посетил пресс-конференцию перед своим творческим вечером в Чите в рамках третьего фестиваля композитора Олега Лундстрема. Народный артист России высказался о развитии культуры в стране и заявил о «нравственной мобилизации». Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт правительства Забайкальского края.

Никита Михалков отметил, что в России сейчас особенно важно поднимать культурный дух. По мнению режиссера, в обществе необходима «нравственная мобилизация».

«30 лет шла нравственная человеческая демобилизация. Сейчас смысл заключается в нравственной, в мобилизации сознания», — заявил Никита Михалков.

Артист считает, что документальные фильмы и ролики о нынешних событиях в стране должны сниматься правильно.

«Большое видится на расстоянии. Дело в том, что у нас должна быть возможность осмыслить это с точки зрения будущего и исторического прошлого», — подчеркнул режиссер, передает Telegram-канал Министерства культуры Забайкальского края.

Кроме того, Никита Михалков заявил о презентации награды Евразийской Киноакадемии и аналога премии «Оскар» — «Бриллиантовой бабочки».

«Первая презентация должна быть в мае в Москве. Наша премия молодая, но это будет достаточная серьезная мотивация для молодых авторов. Главная награда — миллион долларов, остальные номинации по 250 тысяч», — рассказал артист.

Напомним, 28 сентября в Забайкальском краевом драматическом театре проходит творческий вечер Никиты Михалкова. Режиссер обсудит со зрителями современные исторические события и покажет фрагменты из своей авторской программы «Бесогон ТВ».

Ранее мы писали о том, что Никита Михалков назвал русскую провинцию основой страны.