«Думаю, эта информация неверная»: дядя Хабиба Нурмагомедова высказался об аресте счетов племянника

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию об аресте счетов его племянника. По словам мужчины, он ничего не слышал о таком решении Федеральной налоговой службы.

Слова Нурмагомедова передает сайт Sport24. В беседе с журналистами дядя экс-бойца самого известного в мире промоушена заявил, что никогда не лез в кошелек племянника и ничего не знает про его финансовые дела. Но при этом он полагает, что информация об аресте счетов недостоверная. Кроме того, мужчина отметил, что про его звездного родственника пишут «что попало».

«Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я так же. Думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало», — заявил Нурмагомедов.

При этом в СМИ распространяется информацию об аресте счетов известного бойца. Федеральная налоговая служба привела в исполнение это решение из-за долга Хабиба в 297 миллионов рублей.