Живет в России и скрывает родство с певцом: что известно о 19-летнем сыне Николая Баскова

19-летний сын Николая Баскова Бронислав живет в России и прогуливает пары. О том, чем занимается наследник певца сообщает Super.ru.

Инсайдер сообщил, что единственный сын Баскова Бронислав Шпигель ведет закрытую жизнь, стараясь дистанцироваться от знаменитого отца. Несмотря на громкую фамилию, молодой человек предпочитает оставаться в тени, сосредоточившись на учебе и саморазвитии.

После развода родителей в 2008 году Бронислав остался с матерью, Светланой Шпигель, которая увезла сына в Израиль и сменила ему фамилию. Даже после возвращения в Россию контакт с Басковым так и не наладился — певец, судя по всему, не участвует в жизни наследника.

Сейчас парень заканчивает первый курс НИУ ВШЭ, где изучает ассириологию — древние языки и историю Месопотамии. Однако, по данным источников, он разочарован выбором. Молодой человек, сообщает собеседник Super, вероятно раздумывает о переводе на исторический факультет МГУ, где получила юридическое образование его мать.

«Видимо, когда он понял, что ассириология — это не его, то стал реже посещать пары», – сообщили в окружении Бронислава.

Его успеваемость скромная: 14-е место из 16 в группе со средним баллом 4,6 (по 10-балльной системе). Однокурсники описывают Бронислава как умного, но резкого в общении юношу:

«У него своеобразная манера общения. Складывается ощущение, что он может обидеть, но часто сам этого не замечает. Приходится говорить, что он задевает [чужие] чувства», – отметил инсайдер.

Несмотря на сложный характер, окружающие отмечают его начитанность и нестандартное мышление. Пока его жизнь далека от светской хроники — в отличие от отца, он явно не стремится к публичности.

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