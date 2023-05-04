Живет в Дубае: что известно о наследнице Дома моды Валентина Юдашкина

Дом моды Валентина Юдашкина возглавит дочь покойного кутюрье Галина Юдашкина. Об этом сообщает kp.ru.

32-летняя дизайнер и основатель велостудии Life Cycle все последние годы помогала отцу в его бизнесе.

Она была креативным директором, контролировала работу нескольких бутиков и следила за выходом новых коллекцией бренда Valentin Yudashkin.

В 2019 году Галина и ее супруг Петр Максаков — внук народной артистки России Людмилы Максаковой, переехали сначала в Гонконг, а затем в Дубай. Тем не менее вся работа по Дому моды успешно ведется дистанционно.

У пары трое детей: Анатолий, Аркадий и Агата-Ариелла. Источники сообщают, что свой последний Новый год Валентин Юдашкин встречал в гостях у Галины и Петра.

С полным списком наследников звёздного модельера можно ознакомиться в этой статье.