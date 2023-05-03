Особняк за 220 миллионов, Дом моды и квартиры: с кем вдова Юдашкина разделит наследство

Назван список людей, которым достанется наследство популярного российского модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

СМИ пишут, что знаменитость заранее распределил имущество между членами своей семьи.

Раиса Петровна – мама кутюрье получит частный дом в Израиле. Его дочь Галина будет владеть квартирой, расположенной в центре Москвы. Она оценивается порядка 60 миллионов рублей. А вдове Марине, скорее всего, отойдет большой особняк в поселке Баковка. Его оценочная стоимость составляет около 220 миллионов рублей.

Отмечается, что еще была квартира в Нью-Йорке, модельер хотел от нее избавиться и быстро найти покупателя. Год назад жилье было выставлено на продажу.

Единственная дочь Юдашкина Галина также унаследует весь бизнес звездного отца. Валентин еще при жизни передал ей его под управление. Подчеркивается, что Галина последние 11 лет работала креативным директором дома Valentin Yudashkin, но потом начала исполнять обязанности главного руководителя. За несколько месяцев до смерти отца Галина говорила, что самостоятельно развивает этот бизнес.

«Юдашкина давно в модном бизнесе, получила профильное образование, поэтому Дом моды окажется в ее уже опытных руках», – говорится в источнике.

Напомним, что Валентин Юдашкин ушел из жизни после долгой болезни. Художник-модельер не сдавался и боролся с раком с 2016 года.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева прилетела в Москву на следующий день после смерти Юдашкина.