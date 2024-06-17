НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2024, 17:46
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Живет в Дагестане, преподает арабский язык: что стало с экс-солисткой «Фабрики» Марией Алалыкиной

КП: экс-солистка «Фабрики» Мария Алалыкина преподает арабский язык в Дагестане.
Живет в Дагестане, преподает арабский язык: что стало с экс-солисткой «Фабрики» Марией Алалыкиной

© Freepik

Экс-солистка группы «Фабрика» Мария Алалыкина преподает английский и арабский языки в Дагестане. Последнюю информацию о судьбе певицы приводит сайт Kp.ru.

По данным издания, Алалыкина, взявшая имя Марьям после принятия ислама, в 2009 году вышла замуж за дагестанца. С 2015 года она живет в Дагестане с семьей.

Сколько детей у артистки, неизвестно. В 2004 году у Алалыкиной родилась дочь. Однако тот брак исполнительницы распался – муж ушел к подруге.

Алалыкина входила в первый состав «Фабрики», снялась в единственном клипе на песню «Про любовь». Внезапно артистка объявила, что выбирает семью, а не карьеру.

Ранее певец Михаил Гребенщиков рассказал, что после ухода из «Фабрики» Алалыкиной пришлось заплатить неустойку. Ее размер составил 25 тыс. евро.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
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