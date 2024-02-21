Гребенщиков вспомнил о крупном штрафе Марии Алалыкиной после ухода из «Фабрики»

Российский певец Михаил Гребенщиков рассказал, что артистка Мария Алалыкина была вынуждена заплатить крупный денежный штраф после ухода из группы «Фабрика». Об этом пишет NEWS.ru.

«Мне кажется, на примере Маши Алалыкиной потом повально со всеми женскими группами стали прописывать в контракте: «Хочешь уйти — плати 250 тысяч евро», — поделился музыкант.

Гребенщиков выразил мнение, что Алалыкина подвела коллектив. Он вспомнил, что исполнительнице тогда пришлось выплатить неустойку в размере 25 тысяч евро (около 2 млн рублей по нынешнему курсу). Певец также уточнил, что в настоящий момент участники «Фабрики звезд» не поддерживают связь с Алалыкиной. При этом артист добавил, что во время своего участия в проекте Мария зарекомендовала себя как трудоспособного человека — она сильнее всех желала выступать на сцене.

Напомним, в 2002 году продюсер Игорь Матвиенко создал женскую музыкальную группу «Фабрика». Ее солистками стали Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина. Последняя через три месяца решила уйти из шоу-бизнеса и принять ислам.

Ранее стало известно, что музыкант Сергей Шнуров собирается учить участников новой «Фабрики звезд» продавать песни.