Живет с новой избранницей отца: старшая дочь любовника Полины Дибровой замечена на дне рождения модели

Старшая дочь любовника Полины Дибровой появилась на вечеринке по случаю дня рождения модели. Девочку заметили на кадрах, опубликованных Романом Товстиком в Telegram-канале. На это обратило внимание издание Kp.ru.

Недавно предполагаемый любовник Полины Дибровой опубликовал в соцсети видео, на котором по видеосвязи общается с детьми, которые сейчас живут с матерью. Однако выяснилось, что, по всей вероятности, модель уже знакома с наследниками Романа Товстика. На снимках с вечеринки по случаю дня рождения жены Дмитрия Диброва, оказавшихся в распоряжении Kp.ru, можно увидеть 15-летнюю дочь бизнесмена Анну. Вместе с другими гостями девочка снимала происходящее в загородном лофте на видео и поздравляла именинницу.

В настоящее время старшая дочь Романа Товстика живет в одном доме с ним и Полиной Дибровой на Рублевке. По информации источников, «любовники» снимают особняк неподалеку от виллы Дмитрия Диброва. Также сообщается, что вместе с ними проживают еще двое сыновей бизнесмена.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой супругой Полиной из-за ее измены. Предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее 15-летний сын Дмитрия и Полины Дибровых один улетел из России в Грузию после скандала.