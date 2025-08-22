«Как быстро дети становятся взрослыми»: сын-подросток Дибровых один улетел из России

15-летний сын телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой один улетел из России. Александр отправился в Грузию, и родители не стали ему препятствовать.

В личном Telegram-канале Полина сообщила, что ее сын-подросток захотел поехать в самостоятельное путешествие. Мама решила поддержать его в этом и разрешила. Диброва уточнила, что в Тбилиси Александра встретит ее подруга, и у мальчика уже распланирована программа до конца лета.

«Предпочел такой вид отдыха. Мой любимый подросток. Как быстро дети становятся взрослыми. Я так горжусь сыном. Мой Бременский музыкант», - написала Полина в Сети.

По словам Дибровой, в Тбилиси Александр собирается пойти на концерт. А вот дальнейшие планы подростка пока неизвестны. Напомним, что сама Полина тоже уехала в отпуск. Она захотела отдохнуть у моря с остальными детьми. Примечательно, что сейчас идет ее бракоразводный процесс с мужем. Однако адвокаты звезд сразу дали понять, что скандала ждать не стоит — супруги уже определились с порядком общения с детьми и с имущественными вопросами.

Ранее Полина Диброва попросила не обижать мужа Дмитрия после новостей о разводе.