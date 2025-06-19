«Живет на транквилизаторах»: мать Тиммы находится в тяжелом состоянии из-за смерти сына

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что его мать сидит на транквилизаторах. Об этом сообщает Woman.ru.

Интересы семьи умершего теперь представляет Маргарита Гаврилова. По словам адвоката, мать Яниса до сих пор не может смириться с его смертью и принимает серьезные препараты. Для нее баскетболист был «самым важным в жизни».

«Сейчас Аусма по сути живет на транквилизаторах. Янис был самым важным в ее жизни. Мать буквально разваливается. Помимо беды с Янисом, их бросил адвокат в Риге, катастрофа просто», — высказалась адвокат.

Также Маргарита заговорила о сыне Яниса от предыдущих отношений. По ее словам, Кристиан не верит в смерть отца и ждет его возвращения с кладбища. Она уточнила, что Тимма с теплом относился к мальчику и при любой возможности летел в Латвию.

«Кристиан не знает ничего о том, что сейчас происходит, он ребенок и суды, споры ему не нужны. У Яниса отличный мальчик, он с ним был в очень теплых, отношениях. Мальчик сейчас говорит маме: «Я не хочу расти, когда папа вернется с кладбища?»», — рассказала адвокат.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова в спешке занялась наследством. Подробности читайте в этой новости.