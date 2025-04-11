«Живет на таблетках»: экс-невестка Кадышевой рассказала о тяжелой болезни певицы

Бывшая невестка певицы Надежды Кадышевой Габриелла Мерман рассказала о ее проблемах со здоровьем. По словам девушки, артистка давно тяжело болеет, из-за чего вынуждена постоянно пить таблетки.

Габриелла вышла замуж за сына Кадышевой Григория в 2021 году и почти сразу стала замечать странности в поведении супруга. Девушка делилась, что они полетели отдыхать после свадьбы на деньги, которые подарили родственники. А когда они закончились, мужчина стал делать вид, что ищет способы заработать. В один из дней, когда Мерман была на седьмом месяце беременности, Григорий оставил ее одну в Дубае и не вернулся.

Сейчас девушка воспитывает сына от наследника Кадышевой одна. При этом, как утверждает Габриелла, Надежда знает, что у нее есть второй внук. Однако никто из семьи Григория с мальчиком не общается.

«Мы отправляли им фотографии, видео. Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции», - рассказала Мерман в интервью StarHit.

Бывшая жена сына Кадышевой считает его аферистом и уверена — он женился на ней ради финансовой выгоды, а как понял, что нечего ловить, то сразу же пропал.

Ранее экс-невестка Надежды Кадышевой призналась, что чуть не умерла при родах.