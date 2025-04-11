«Длились 48 часов»: невестка Кадышевой и ее внук едва не умерли во время родов

Невестка Надежды Кадышевой сообщила, что едва не умерла при тяжелых родах. Ее слова передает StarHit.

В 2025 году стало известно, что Григорий Костюк не участвует в жизни сына и не помогает финансово. Габриелла Мерман убеждена, что когда-то влюбилась в афериста, который бросил ее беременную в ОАЭ без денег. В новом интервью девушка призналась, что экс-возлюбленный даже не прилетел на роды в Германию.

«Когда я напрямую у него спросила: «Почему ты не хочешь прилететь, если даже виза есть», он ответил: «Ты что, не понимаешь, кто я?» Гриша вдруг решил, что он большая шишка в политике страны, что ему опасно лететь в Германию. Я просила объяснить, муж грубил», — высказалась Мерман.

По словам девушки, роды проходили тяжело, и длились они 48 часов. Во время операции ребенок едва не умер, была угроза жизни и для нее самой. Несмотря на обстоятельства, Григорий запрещал ей делать эпидуральную анестезию.

«Роды были тяжелые, длились 48 часов. Не знаю, как бы все прошло в государственной клинике, куда меня отправлял Гриша. Он мне еще и запрещал делать эпидуральную анестезию, просто издевался, мол, так надо. И я до сих пор к нему прислушивалась! Потому что в моей модели семьи мужчина — почти Бог. В итоге у малыша резко поднялось сердцебиение, был риск для жизни, да и я сама чуть не умерла», — призналась Мерман.

Как выяснилось, Григорий даже не поблагодарил экс-возлюбленную за сына. Он не позвонил ей после родов и не прислал цветы.

Ранее сообщалось, что сына Кадышевой могут лишить родительских прав на еще одного ребенка.