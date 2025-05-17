Живет на российское пособие: Алла Пугачева лишена выплат в Израиле и на Кипре

Уехавшая в 2022 году за границу Алла Пугачева продолжает получать российские пособия. Однако Примадонна не может рассчитывать на пенсию других государств.

Ежемесячное пособие 76-летней знаменитости составляет примерно 60 тыс. рублей. Исполнительница хита «Арлекино» получает доплаты за звание народной артистки и за выступление в Чернобыле перед ликвидаторами сразу после аварии, что обернулось для нее облучением.

Сразу после отъезда из России певица отправилась вслед за мужем в Израиль. Там ей не платили никаких пособий — право на пенсию в этой стране имеют только граждане, отработавшие на государство не менее 10 лет, сообщает «7Дней.ru».

Из-за конфликта в Израиле и жаркого климата артистка уехала жить на Кипр. В этой стране звезда могла бы претендовать на социальное пособие, если бы у нее не было иного пенсионного дохода при условии проживания в любой из стран Евросоюза не менее 20 лет.

Звезда уехала за границу с начала спецоперации на Украине, выразив несогласие с действиями российских властей. Позже Примадонна назвала «рабами и холопами» бывших соотечественников и говорила, что только ненормальные могут вернуться в Россию.

Ранее Алла Пугачева поздравила россиян с Днем Победы и нарвалась на критику. Им не понравился скорбный пост артистки.