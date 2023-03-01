«Живет, как в России – за высоким забором»: соседи Пугачёвой прокомментировали ограбление

После сообщений о дерзком ограблении Примадонны в Израиле, многие захотели узнать подробности проживания Аллы Борисовны за границей.

В то время, как её муж – комик комментариев по вопросу проникновения в особняк не дает, соседи певицы уверяют: на улицах города ни Пугачёву ни её детей они не видели ни разу.

«Богатые люди живут здесь довольно закрыто. Как в России – за высоким забором. А ограблению тут никто не удивился. Израиль - страна чудес», - говорят они.

Место, где снимает виллу звёздное семейство называется Кесария. Это своего рода община, расположенная на побережье, к северо-востоку от древней палестинской Кесарии.

Сообщатся, что характерными чертами Кесарии, кроме необычных дизайнерских архитектурных решений местных лендлордов, считаются высокие доходы его жителей.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из России исполнительница сменила имя. Теперь в Израиле она становится все более известна по кличке Барухавна, что в переводе с иврита означает - светлейшая.