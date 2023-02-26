Уехавшая в Израиль Алла Пугачева сменила имя

В российских таблоидах продолжают обсуждать отъезд пожалуй самой знаменитой российской певицы заграницу.

Одни говорят, что жизнь её стала гораздо хуже, другие, наоборот, утверждают, что у Аллы Борисовны все идёт хорошо.

По версии журнала «7ДНЕЙ» если Примадонне и не хватает чего-то зарубежом, так это былого авторитета.

Сообщается, что соседи Аллы дали ей новое имя. Теперь на родине Христа её называют «наша Баруховна».

На иврите Барух означает святой, а вот Барухавна – светлейшая.

Проживает Алла Баруховна в большом трехэтажным особняке, а вовсе не в маленькой квартирке, как писали до этого её недоброжелатели.

Известно, что в её доме есть бомбоубежище, потому как обстрелы в этом районе города явления регулярное.