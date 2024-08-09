«Живет для себя»: Пригожин высказался о молчании Пугачевой после атаки ВСУ под Курском

В российском медиапространстве звезды начали высказываться об атаке ВСУ на Курскую область. Артисты поддерживают соотечественников и желают им сил, чтобы справиться с тяжелыми временами. Но некоторые знаменитости хранят молчание, в том числе по поводу произошедшего не высказалась и Алла Пугачева. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил поведение уехавшей из России певицы.

Муж Валерии считает, что всему виной эгоизм Примадонны — ей неинтересно ничего, кроме своей жизни, считает продюсер.

«Ей все безразлично, кроме нее самой, — цитирует Пригожина mk.ru. — Ее никто не интересует. Она, как жила, так и живет. Она в принципе живет для себя».

Пригожин попросил фанатов и журналистов оставить в покое Примадонну и перестать ее обсуждать.

Об атаке ВСУ не высказались и другие уехавшие из России звезды. Они продолжают хранить молчание и публикуют развлекательный контент в социальных сетях.

Ранее артист эстрады Владимир Винокур прокомментировал решение ВСУ «пойти на Курскую область». Юморист, который сам родом из Курса, назвал это ошибкой и призвал украинских боевиков лучше изучать историю.