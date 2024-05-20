«Живешь моей жизнью»: актрису Горбачеву упрекнули за жадность при поиске помощника

Актриса Ирина Горбачева ищет помощника со множеством задач за зарплату курьера. Она выдвинула к кандидату приличное число требований, которые опубликовал Telegram-канал «Баба Яга против».

Звезды кино и шоу-бизнеса часто ищут себе помощников. Вот и звезда «Чик» объявила о том, что с таким количеством дел не может справиться в одиночку. Она сразу заявила, что объявление о наборе в ее команду является «супер» новостью, и у человека появилась «прекрасная возможность» стать частью ее команды.

Ирина хочет видеть рядом с собой человека, который будет заниматься составлением расписания, переговорами с партнерами по работе, иногда ведением социальных сетей начальницы и так далее. Но есть и другие задачи.

«Курирование ремонта квартиры, организация питания, приобретение товаров и услуг, поиск и организация вызова мастеров и специалистов, взаимодействие с курьерами, домработницей, оплата счетов и тд. Запись на косметические процедуры, заказ подарков, организация трансфера (иногда возможны задачи встретить меня на машине или проводить в аэропорт / на ивент)», – говорится в сообщении.

Актриса ищет женщину от 23 лет без детей. И заранее говорит о зарплате.

«Мотивация: первые 4 месяца: 70 000 на руки, после: 90 000. Испытательный период длится 2 месяца — это важный период, который позволит нам присмотреться друг к другу и понять насколько нам комфортно вместе. Испытательный срок оплачиваемый. Мы гибкие и готовы обсудить условия», – пишет она.

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что серьезно относится к ментальному здоровью, бережет не только свое, но и членов команды.

«Бенефиты: возмещение расходов на психолога, если ты его посещаешь: до 10 000 в месяц», – подчеркнула звезда.

В Telegram-канале «Баба Яга против» началась дискуссия на эту тему. Многие заявили, что артистка пожадничала с такой зарплатой.

«Ты: отказываешься от своей жизни и живёшь моей жизнью. Я: плачу тебе, как курьеру», — отмечают авторы.

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