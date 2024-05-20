«Часто посещает меня»: призрак умершего Мэттью Перри приходит к его коллеге из сериала «Друзья»

Актриса из «Друзей» Кортни Кокс заявила, что общается с призраком Мэттью Перри. Такое заявление она сделала во время интервью CBS Sunday Morning.

Коллеги по знаменитому сериалу всегда поддерживали связь и были близки. Смерть мужчины стала шоком для Кортни Кокс и других артистов. Но женщина призналась, что не потеряла Перри навсегда. После смерти к ней стал приходить его призрак.

«Я благодарна, что мне повезло работать так близко с ним много лет. Он часто посещает меня, если поверите», — поделилась артистка.

59-летняя Кортни отметила, что чувствует не только Мэттью, но и других близких, которых давно нет в живых. Женщина дала понять, что это ее никак не пугает.

«Я говорю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас. Я ощущаю присутствие Мэттью, конечно», — рассказала актриса.

Напомним, что Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября прошлого года. Вокруг смерти звезды ходило множество слухов, но после вскрытия выяснилось, что у него были проблемы со здоровьем, которые обострились после употребления запрещенных веществ.

Ранее отчим Мэттью Перри заявил, что актер сблизился с матерью перед своей смертью. Женщина тяжело переживает утрату, ведь в последнее время они очень хорошо общались с наследником. Намного лучше, чем в предыдущие десятилетия.