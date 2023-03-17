«Жива осталась»: тонущую Наталью Штурм вытащили из воды в шоковом состоянии

56-летняя певица Наталья Штурм едва не утонула на Карибах. Артистка рассказала, что ее спас парень из Лиона.

Штурм хотела снять на телефон большую волну, но неожиданно ее накрыло и певица упала. Затем последовала еще одна волна, и исполнительницу «потащило».

«Парень из Лиона спас меня… Я руку тяну из воды, чтобы он видел меня, он схватил и рывком вытащил. Я в шоке», - поделилась знаменитость.

Штурм сняла видео после спасения, на котором нервно плачет и благодарит молодого человека.

«Жива осталась и Слава Богу», - заключила артистка.

Именно вытянутая над водой рука спасла Штурм в тот момент.

«Я тону, а телефон над водой держу», - рассказала она и пожаловалась, что потеряла брендовые очки.

В комментариях Штурм заявила, что была «в таком шоке, что даже забыла спросить имя» спасителя.

Ранее сообщалось, что Штурм улетела в свадебное путешествие на Карибы. До места отдыха пришлось добираться 36 часов.