Певица Наталья Штурм и ее жених-миллионер улетели из России в свадебное путешествие
Фото: Lomohov Anatoly/East News
56-летняя певица Наталья Штурм и ее жених-миллионер Альберт отправились в свадебное путешествие. Именно так они назвали поездку на остров Сен-Мартен в Карибском море.
Артистка опубликовала фото с отдыха и рассказала, как долго пришлось добираться до места.
«Наше свадебное путешествие началось. Наконец добралась, ради этого рая можно и на 36 часов пути забить», - написала Штурм в соцсетях. На публикацию обратил внимание сайт kp.ru.
Два дня назад мужчина Штурм из машины сообщил, что они почти доехали до аэропорта «Шереметьево», откуда отправятся в свадебное путешествие.
«Конечная точка пока секрет. Будет сюрприз», - сообщал Альберт.
Осенью певица анонсировала свадьбу с ювелиром Альбертом, не называя его фамилии. Артистка похвасталась кольцом.
Примечательно, но пара не сразу пришла к браку. Мужчина делал Штурм предложение дважды – их свадьба должна была состояться летом прошлого года. Однако певица увлеклась другим мужчиной и уехала к нему в Болгарию. Альберт не сдался и сделал предложение еще раз.
Штурм дважды была замужем – оба брака закончились разводами. После второго союза артистка судилась с мужем из-за ребенка. Мальчик сначала жил с ней, но в 14 лет отец забрал сына.
Ранее Штурм говорила о необычном подарке, который ей пообещал Альберт.