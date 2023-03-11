Певица Наталья Штурм и ее жених-миллионер улетели из России в свадебное путешествие

56-летняя певица Наталья Штурм и ее жених-миллионер Альберт отправились в свадебное путешествие. Именно так они назвали поездку на остров Сен-Мартен в Карибском море.

Артистка опубликовала фото с отдыха и рассказала, как долго пришлось добираться до места.

«Наше свадебное путешествие началось. Наконец добралась, ради этого рая можно и на 36 часов пути забить», - написала Штурм в соцсетях. На публикацию обратил внимание сайт kp.ru.

Два дня назад мужчина Штурм из машины сообщил, что они почти доехали до аэропорта «Шереметьево», откуда отправятся в свадебное путешествие.

«Конечная точка пока секрет. Будет сюрприз», - сообщал Альберт.

Осенью певица анонсировала свадьбу с ювелиром Альбертом, не называя его фамилии. Артистка похвасталась кольцом.

Примечательно, но пара не сразу пришла к браку. Мужчина делал Штурм предложение дважды – их свадьба должна была состояться летом прошлого года. Однако певица увлеклась другим мужчиной и уехала к нему в Болгарию. Альберт не сдался и сделал предложение еще раз.

Штурм дважды была замужем – оба брака закончились разводами. После второго союза артистка судилась с мужем из-за ребенка. Мальчик сначала жил с ней, но в 14 лет отец забрал сына.

Ранее Штурм говорила о необычном подарке, который ей пообещал Альберт.