Жительница Волгодонска подала в суд на блогера Гусейна Гасанова за его курсы

Жительница Волгодонска подала в суд блогера Гусейна Гасанова из-за его курсов по интернет-торговле, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заявительница рассказала, что полгода назад заплатила 10 млн рублей за обучение на курсе «Фабрика звезд инфобиза» по торговле на Wildberries - их создали в соавторстве ООО «Банда» Гусейна Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова.

После завершения курсов Юлия решила, что информация была бесполезной и потребовала через суд возврата денег. При этом девушка подчеркивает, что все претензии у нее только к Ариковой, а не к Гасанову, но так как курс оформлен на «Банду» блогера, то фирма стала ответчиком в суде.

Ранее Федеральная налоговая служба закрыла за долги другую фирму Гасанова - «Банда Фудс». В список ФНС блогер попал с долгом в 153 млн рублей. Сообщается, что Гасанов основал фирму весной 2023 года, однако успеха на поприще доставки роллов не достиг.