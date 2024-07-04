Попал в список ФНС: налоговики закрыли компанию блогера Гусейна Гасанова по приготовлению суши

Блогер Гусейн Гасанов попал в список должников Федеральной налоговой службы. По данным Telegram-канала Mash, по этой причине, а также из-за непредоставления декларации властный орган закрыл одну из его компаний, которая занимается приготовлением и продажей суши.

Гасанов основал фирму весной 2023 года. Однако успеха на поприще доставки роллов не достиг, и в скором времени компания начала нести убытки. В суд за компенсацией стали обращаться подрядчики, партнеры по бизнесу и поставщики.

В список ФНС блогер попал с долгов в 153 миллиона рублей. Судя по всему, молодой человек пытается его погасить долями, потому что на данный момент сумма задолженности составляет 128 млн. Тем не менее работники уже запустили механизм по истребованию средств и обратились в суд.

Ранее блогер Саша Стоун опроверг новости о налоговой задолженности. По данным СМИ, за ним числился долг в 876 тысяч рублей.