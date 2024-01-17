Жительница Урала подала иск на миллиард рублей к Ивлеевой, Киркорову и Лолите

Во Всеволожский городской суд в Ленинградской области поступил второй судебный иск на миллиард рублей к участникам «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Инициатором выступила жительница уральского города Златоуст.

Ответчиками по делу помимо Ивлеевой значатся рэпер Николай Васильев (Vacio), Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Дима Билан.

По словам юриста Александра Морозова, представляющего интересы истицы, ее оскорбили опубликованные видеоролики, снятые во время мероприятия, так как содержали нецензурную лексику и пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация) – отношений.

Истец также утверждает, что действия участников вечеринки причинили ей и несовершеннолетнему ребенку «нравственные, физические страдания», а также вызывают чувство безысходности, обреченности, страха за будущее детей и России в целом.

Женщина требует выплатить ей по 200 миллионов рублей с каждого ответчика, а также лишить звания заслуженного артиста Билана и народного артиста Киркорова, сообщает РИА Новости.

Ранее мы писали, что представители компании ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) открестились от «голой» вечеринки Ивлеевой и подчеркнули, что не имеют никакого отношения к проведению и организации этого скандального мероприятия. Так оператор прокомментировал поступивший в Таганский суд Москвы иск о компенсации морального вреда на один миллиард рублей, ответчиками в котором значатся Ивлеева и МТС.

*Запрещенная в России экстремистская организация.