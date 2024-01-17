Компания МТС готова в суде доказать, что не имеет отношения к вечеринке Ивлеевой

Представители компании ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) открестились от «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и подчеркнули, что не имеют никакого отношения к проведению и организации этого скандального мероприятия.

Так в компании прокомментировали поступивший в Таганский суд Москвы иск о компенсации морального вреда на один миллиард рублей, ответчиками в котором значатся Ивлеева и МТС.

«Компания МТС пока не получила иск. После ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде. МТС не имеет отношения к данному мероприятию, не является его спонсором или организатором», — заверили Daily Storm в пресс-службе мобильного оператора.

При этом инициатор искового заявления, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков заявил изданию, что представители руководства МТС находились на вечеринке Ивлеевой, поэтому компания стала соответчиком по иску.

«Отдыхали. Получали удовольствие, судя по всему. А потом в последний момент начинают говорить, что их там вроде бы и не было. Не исключаю, что МТС могла и спонсировать эту вечеринку», — добавил продюсер.

Вместе с тем, коллективный иск пока не принят к рассмотрению, дата судебного разбирательства назначена не была.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее мы писали, что Иншаков подал в суд на Ивлееву и потребовал с блогерши 1 млрд рублей компенсации. Под коллективным иском подписались 23 человека.

10 января Хамовнический районный суд Москвы отказал в рассмотрении иска, так как Ивлеева «не живет в районе Хамовники, как было указано в поданных документах», а проживает в другим месте.