Жительница Европы получит 5 млн рублей за некачественную липосакцию у Хайдарова

Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и судившаяся с медучреждением гражданка Норвегии Наргиз Шахобиддинова заключили мировое соглашение. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского районного суда Москвы Марию Михайлову.

Теперь руководство IQ Plastique должно возместить расходы пациентки на медицинские услуги и издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела, в размере 4 119 319 рублей. Помимо этого, клиника обязана выплатить 880 тысяч рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда.

Уточняется, что гражданка Норвегии Наргиз Шахобиддинова подала к ООО «Ай Кью Пластик» иск с требованием взыскать 24 млн рублей за оказание некачественных медицинских услуг.

Как призналась женщина, после абдоминопластики с липосакцией в клинике Хайдарова у нее развилась ишемия с последующим некрозом, но ее все равно выписали. Позднее в связи с ухудшением состояния и развитием гнойных процессов ей пришлось обратиться в другое медицинское учреждение.

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