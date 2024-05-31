Вживляли под кожу через вены: Юрия Куклачева прооперировали в Москве

Народному артисту Юрию Куклачеву провели операцию. Ему установили кардиостимулятор.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В апреле он перенес инфаркт. После этого Куклачеву планировали установить кардиостимулятор – он должен стабилизировать работу сердца.

Источник отмечает, что госпитализация была плановой. Куклачева отпустят домой в ближайшее время.

Telegram-канал Mash пишет, что кардиостимулятор вживляли под кожу через вены. Его состояние хорошее. Артист звонил сыну и говорил, что анализы прекрасные. Через несколько месяцев ему предстоит замена кардиостимулятора.

Ранее Пятый канал со ссылкой на источник сообщал, что артиста доставили в кардиологический центр. Его положили в хирургическое отделение. При этом 14 мая Куклачев был выписан из больнице, где находился больше месяца.

В апреле во время юбилейного шоу ему стало плохо. Все произошло на глазах певца SHAMAN. Артисту вызвали скорую, в больнице ему установили стенты. Певец переживал за здоровье дрессировщика, а оперировавшему его врачу преподнес 100 роз.