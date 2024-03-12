На почте под Грязью рассказали, что письма для Пугачевой перестали приходить

Письма для певицы Аллы Пугачевой перестали приходить с тех пор, как артистка уехала из деревни Грязь. Об этом рассказали в почтовом отделении, расположенном в Одинцовском районе под Грязью.

«Раньше к ним постоянно почта приходила. Каждый день отвозили им письма в деревню, с тех пор как они уехали из Грязи, писем нет», - сообщила изданию NEWS.ru сотрудница почты в селе Аксиньино.

Напомним, певица с мужем уехала из России с детьми. Позже она несколько раз приезжала: в частности, артистка посетила похороны модельера Валентина Юдашкина и была в замке в Грязи осенью 2023 года. Цель последнего визита до сих пор неизвестна.

В начале марта она записала видео, на котором хриплым голосом оскорбила певца Стаса Михайлова. Она отреагировала на слова музыканта об уехавших артистах. Михайлов, не называя имен, заявлял, что те приползут на коленях. Пугачева заявила, что встала бы на колени, но не позволяет возраст. Она обозвала коллегу неприличным словом и дала совет зарабатывать, пока может. Также исполнительница отметила, что «нормальные люди» не вернутся в Россию. После слов Пугачевой ее потребовали признать иноагентом.