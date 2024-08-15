Жителей Набережных Челнов возмутило эксклюзивное выступление Басты в центре города для чиновников и бизнесменов

Жители Набережных Челнов возмутились, узнав о закрытом концерте рэпера Басты и исполнительницы хита «Шоколадка» Ксении Минаевой в центре города для местной компании. Они удивлены, что эксклюзивное выступление прошло на общественной площадке только для чиновников и бизнесменов.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По его информации, местная компания пригласила Басту на 15-летие. Соответствующую новость у себя в канале разместила пресс-секретарь мэрии.

После этого жители возмутились, они писали под постом, зачем выкладывать видео в городской чат, если «вход для избранных».

Затем член совета при Минкульте Михаил Надеждин обратился в прокуратуру с просьбой проверить, был ли договор на проведение мероприятия, а также выяснить, что там делали пресс-секретарь и руководитель исполкома.

Издание 116.RU обратилось в мэрию с вопросом, почему местным жителям нельзя было посетить концерт. Там заявили, что «было корпоративное мероприятие», а среди приглашенных – работники и их семьи.

В июне сообщалось, что в Екатеринбурге отменили концерт Басты на стадионе.