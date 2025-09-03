Житель Подмосковья хотел взять 300 тысяч в кредит, чтобы попасть в подтанцовку к Булановой

Житель Подмосковья собрался взять кредит, увидев объявление о том, что якобы в подтанцовку к певице Татьяне Булановой можно попасть за 300 тыс. рублей. Команду артистки возмутило распространение таких сообщений, концертный директор исполнительницы заявил о мошенничестве.

Подробности приводит REGIONS.

Житель Фрязина рассказал изданию, что нашел в интернете предложение стать участником подтанцовки Булановой. Мужчина всегда мечтал почувствовать себя артистом и решил, что это его шанс.

Агент из объявления предлагал подготовку к выступлению, она включает три занятия с хореографом. Тот якобы должен научить связкам и помочь подобрать костюмы. Клиентам обещали показать закулисье, а также встречу с Булановой.

В объявлении говорилось: «Во время выступления вы будете находиться не в центре, а на одном из флангов, чтобы профессиональные танцоры могли вас „прикрыть“ и задать движение».

За это предлагалось заплатить 300 тыс. рублей. Деньги принимают переводом по номеру телефона. Мужчина, работавший инженером, собрался взять кредит для реализации мечты.

Концертный директор певицы Сергей Хрусталев в разговоре с изданием опроверг наличие таких объявлений.

«Мы такого объявления не давали, это 100% неправда. Будем разбираться, хочется узнать, кто этот мошенник, который публикует такие объявления», - сказал представитель звезды.

Ранее появились сообщения об увольнении самого известного танцора из команды Булановой Дмитрия Берегули. Мужчина прославился из-за простой хореографии. Участник коллектива назвал слухи об увольнении бредом.