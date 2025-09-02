«Это какой-то бред»: прославивший Буланову танцор прокомментировал слухи о своем увольнении
© Starface.ru
Самый известный танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля опроверг новости об увольнении из коллектива звезды. Мужчина признался, что пропустил последние выступления артистки из-за второй работы.
«Это какой-то бред. Не знаю, откуда пошли эти новости. Я как работал, так и работаю в коллективе. 1 сентября мы вместе выступали с Татьяной Булановой в Петербурге», — приводит слова танцора Kp.ru.
Берегуля пояснил, что пропустил «Новую волну» из-за второй работы — Дмитрий трудится ведущим. По его словам, танцоры справились с выступлением и без него.
«Энергосберегающие» движения Берегули на концертах певицы стали настоящим трендом в Сети. Пользователи их массово повторяют в видео под песни Булановой.
Дмитрий работает со звездой 25 лет. В коллектив он пришел в качестве хореографа и танцора, а позднее стал еще и шоуменом, ведущим и бэк-МС.
Ранее Дмитрий Берегуля ответил на критику своего выступления. Он заверил, что коллектив знаменитости не нуждается в современных танцах, а о «мимолетном хайпе» скоро все забудут. Дмитрий добавил, что спокойно относится к шуткам в Сети и не собирается тягаться с молодыми танцорами, поскольку и так «себя нормально чувствует».