Житель Дагестана устроил сексуальную казнь пенсионерке из Троицка

Ужасный инцидент с участием пенсионерки и её сожителя произошел о одном из хостелов города Троицк.

55-летний уроженец Дагестана, выпив лишнего, решил свести сексуальные счёты с 78-летней пожилой женщиной, по несчастью оказавшейся вместе с ним в одном номере.

Как сообщает издание mk.ru, извращенец истязал свою жертву несколько часов.

Известно, что в качестве орудия пыток мужчина использовал баллон для освежителя воздуха, а также всевозможные продукты, взятые им из общего холодильника.

В итоге женщина выжила, но была госпитализирована в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о 26-летнем жителе Троицка, который, спутав виртуальную реальность с настоящей, пытался взорвать свою девушку.