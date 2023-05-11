13:22, 11 мая 2023
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Житель Дагестана устроил сексуальную казнь пенсионерке из Троицка
Ужасный инцидент с участием пенсионерки и её сожителя произошел о одном из хостелов города Троицк.
55-летний уроженец Дагестана, выпив лишнего, решил свести сексуальные счёты с 78-летней пожилой женщиной, по несчастью оказавшейся вместе с ним в одном номере.
Как сообщает издание mk.ru, извращенец истязал свою жертву несколько часов.
Известно, что в качестве орудия пыток мужчина использовал баллон для освежителя воздуха, а также всевозможные продукты, взятые им из общего холодильника.
В итоге женщина выжила, но была госпитализирована в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о 26-летнем жителе Троицка, который, спутав виртуальную реальность с настоящей, пытался взорвать свою девушку.