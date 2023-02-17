«Жить вообще не получается»: лишенная спектаклей Хаматова со слезами заговорила о работе бухгалтером

После февральских событий прошлого года Чулпан Хаматова окончательно отреклась от России и перебралась в Латвию. Поначалу жизнь в Европе ей нравилась, но затем она столкнулась со многими проблемами, среди которых хейт, отсутствие работы и даже нежелание продолжать актерскую карьеру. Недавно стало известно, что актриса все-таки будет играть на сцене Нового рижского театра, однако, кроме одного, спектаклей ей не дают, да и в тот единственный особо не верят.

Спустя долгое время отсутствия в публичном пространстве Чулпан вышла на связь и поразила общественность новыми высказываниями. Она практически не скрывала слезы, говоря об отсутствии перспектив в жизни в Латвии и той жесткой критике, с которой ей пришлось столкнуться.

«Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют опять сбалансировать равновесие. Но, жить, как жить, вообще не получается. Я не знаю перспектив, я даже не думаю о них», - сообщила артистка.

Хаматова вспомнила свои студенческие годы, которые провела в Казанском финансово-экономическом институте. Там она училась на бухгалтера, но в итоге по профессии работать не пошла и стала актрисой, о чем сейчас даже жалеет. По ее словам, ее жизнь была бы, возможно, намного лучше, если бы она не стала публичным человеком.

«Жила бы я себе прекрасно, была бы я сейчас, не знаю... главным бухгалтером. И не было бы этого хейта», - поделилась Чулпан Хаматова.

Ранее Наталья Сенчукова заявила, что уехавшая из России Чулпан Хаматова рыдает и жалеет о своем поступке.