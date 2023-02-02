«Есть шанс вернуться»: уехавшая из России Хаматова рыдает и готова проситься назад

Актриса Чулпан Хаматова уже почти год назад уехала из России, при этом успев наговорив много скандальных вещей, после которых от нее отвернулась большая половина поклонников. Она пытается всеми силами демонстрировать, что ее жизнь за границей складывается хорошо, однако то и время всплывает правда – гонораров не хватает, работа не приносит удовольствия, а забвение в будущем пугает.

Певица Наталья Сенчукова уверена, что Чулпан уже сильно жалеет о всех своих действиях, и, если бы не скандалы вокруг нее, она бы уже просилась назад. К такому выводу артистка пришла, узнав о последних интервью Хаматовой, где она говорила о желании завершить карьеру. По словам Сенчуковой, актриса рыдает днями и ночами, так как осознает, что вся ее жизнь стала крахом.

Такого же мнения придерживается и Юрий Батурин. Он считает, что уехавших звезд вполне можно простить, если они искупят свою вину.

«У них есть шанс вернуться, сказать, мол, мы были не правы, простите, скажите, чем мы можем помочь стране и народу. Нет, никто даже не шевельнулся. То есть это для них в порядке вещей, получается. Вот поэтому они и предатели», - заявил актер.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова нашла новую работу за границей.