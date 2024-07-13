«Жить становится гораздо тяжелее»: потерявшая единственного сына Раиса Рязанова рассказала о своей трагедии

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова в этом году отметит 80-летний юбилей. Народная артистка России по-прежнему активно снимается в кино и играет в спектаклях. В беседе с Мослентой актриса, которая после успеха в карьере столкнулась с личной трагедией, рассказала, как изменилась ее жизнь.

По признанию Раисы Рязановой, смерть близких людей сильно подкашивает, и жить становится «гораздо тяжелее». С подобным сталкивались и ее коллеги, пережившие потери.

«После ухода любимых людей жить становится гораздо тяжелее. Бывает, что смерть родного человека настолько сильно отражается на жизни любящего, что тот не может больше существовать. Так случилось, например, после ухода актера Юрия Васильева, который сыграл в фильме „Москва слезам не верит“ оператора Рудика. Его жена, актриса Малого театра Нелли Корниенко, после преждевременной смерти мужа практически угасла. То есть жила, но…» — отметила Раиса Рязанова.

В 2020 году звезда советского кино потеряла единственного сына Данилу Перова. У 51-летнего актера оторвался тромб. Смерть наследника стала настоящим ударом для Раисы Рязановой. Артистка признавалась, что с уходом сына ее жизнь будто остановилась, поскольку он был для нее всем.

«Что, искать утешения? Бесполезно его искать. Потому что нет человека — и все. И все кончилось в моей жизни. Потому что сын — это были мои руки, мои глаза. Это было все! Включая быт. О чем бы я ни попросила, он все мог сделать», — делилась актриса.

Раиса Рязанова рассказывала, что каждый день думает о сыне, а переживания отразились на ее здоровье.

«Рухнуло дело мое, здоровье… И мне кажется, до сих пор не поднялось еще. Потому что на протяжении всего этого времени я ни разу не заснула, чтобы перед этим не заплакать. Я каждый день о нем думаю», — признавалась артистка.

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