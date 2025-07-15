НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 июля 2025, 17:35
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«Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно»: Собчак объяснила, почему вынуждена ходить с охраной

Журналистка Ксения Собчак назвала необходимостью наличие охраны после покушения.
«Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно»: Собчак объяснила, почему вынуждена ходить с охраной

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак вспомнила о покушении на свою жизнь, которое произошло два года назад. По признанию телеведущей, теперь она вынуждена ходить с охраной. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак отметила, что убить ее планировала группа подростков. Один из фигурантов дела учился в восьмом классе. Забыть об этом журналистка не может до сих пор. Более того, уже два года она ходит с телохранителями, которые нужны для обеспечения безопасности.

«Уже почти два года прошло с того момента, как я узнала, что группа подростков собиралась прийти и убить меня. Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно. Когда охрана — не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость», - поделилась Ксения.

Телеведущая рассказывала, что покушение готовилось не только на нее, но и на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Фигуранты дела были задержаны. 10 июля им продлили меры пресечения.

Ранее Ксения Собчак откликнулась на вакансию барыни, за которую пообещали зарплату в размере 300 тысяч рублей.